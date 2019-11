Tiziano Ferro: “Se sarò a Sanremo? Ne stiamo parlando”

Nell’attesa che vengano svelati i tre nomi di coloro che affiancheranno Amadeus sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo quattro febbraio, il cantante di Latina ha commentato sui social le richieste dei fan sulla sua possibile presenza alla kermesse sanremese. Tiziano Ferro, con un post pubblicato su Instagram, ha confermato che potrebbe esserci l’ipotesi di vederlo sul palco della settantesima edizione di Sanremo. La voce di “Rosso relativo” ha scritto:

“In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco!”

Il cantante ha accompagnato il messaggio con una clip tratta dalla sua partecipazione in qualità di ospite a Sanremo 2015, con Carlo Conti come direttore artistico. In quell’occasione Tiziano Ferro ha proposto un medley con le canzone “Non me lo so spiegare”, 'Sere nere”, “Il regalo più grande”.

Il prossimo 22 novembre arriverà sui mercati “Accetto miracoli”, settimo album in studio del cantante e ideale seguito di “Il mestiere della vita” del 2016. La nuova prova sulla lunga distanza di Ferro conterà della partecipazione di Jovanotti nel brano “Balla per me” il disco sarà presentato live durante il tour della voce di “Sere nere” che prenderà il via il prossimo 30 maggio da Lignano Sabbiadoro.