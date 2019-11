Cesare Cremonini, parole come luminarie natalizie a Bologna

Ii Consorzio dei commercianti di via d’Azeglio userà le parole "Nessuno vuole essere Robin" di Cesare Cremonini come luminaria natalizia, da Piazza Maggiore all’incrocio con le vie Farini e de’ Carbonesi. L'anno scorso era toccato a “L’anno che verrà” di Lucio Dalla.

“Via D’Azeglio è la Bologna che amo", ha commentato il cantautore. "Quella da camminare, da respirare e da attraversare con il ghigno caratteristico dei bolognesi che sanno prendere a sberle la vita di tutti i giorni con la loro proverbiale ironia e quel pizzico di follia che li contraddistingue. Ora che si potranno leggere le rime di una mia canzone tra le luminarie della città dei poeti e dei cantanti, il cuore mi sobbalza di gioia e provo un senso di gratitudine ancora più forte verso la mia amata città. A Bologna ho dato tutto me stesso, fin dai miei esordi da “cinno” che guardava ai grandi nomi della musica con reverenza e ammirazione. Sono stato ricambiato con un affetto paterno, incondizionato, cresciuto e maturato nel tempo. Perché Bologna è una città tanto generosa quanto onesta nei giudizi, che non ti regala niente se non la rispetti. Ringrazio quindi di cuore il Comune, tutti i cittadini che la attraversano e la colorano ogni giorno, i commercianti e i lavoratori che hanno fatto di questa via che appartiene idealmente a Lucio Dalla, un posto magico per tutti, non solo per noi bolognesi ma anche per i tantissimi i turisti che la cercano e la visitano ogni giorno. Lucio diceva sempre di dargli retta, che l’impresa eccezionale è essere normale. In un mondo in cui molti si travestono da supereroi, Bologna resta orgogliosamente una città a misura di Robin, un approdo sicuro per tutti gli essere umani. Grazie a tutti”.

L'iniziativa è stata presa in accordo con il Comune di Bologna e la Fondazione Sant’Orsola e con il supporto di Live Nation, promoter dell'artista e con la Fondazione Sant'Orsola: alle luminarie sarà accompagnato un evento benefico per l'ospedale.