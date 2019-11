In arrivo un disco (in vinile) di Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo

Il frontman degli Afterhours pubblica il suo primo disco solista: si tratta della testimonianza del tour “An Evening With Manuel Agnelli" assieme a Rodrigo D'Erasmo, svoltosi la scorsa primavera e in ripartenza il 18 novembre.

L'album “An Evening With Manuel Agnelli” uscirà il 22 novembre su Island Records in edizione speciale e in tiratura limitata.

Manuel Agnelli ha raccontato così sui social la scelta:

In un momento in cui il live sta tornando prepotentemente ad essere la forma principale di comunicazione della musica è molto stimolante sviluppare tante differenti possibilità di linguaggio. Curarne la produzione sonora nei dettagli, già sul palco, come parte della scrittura del progetto è il nostro tentativo di esaltarne l'unicità, la magia, che raramente compaiono nelle produzioni fatte in studio. Questo vinile non è che il tentativo di fermare un momento speciale. Fare sentire la gente che ascolta la nostra musica come parte indispensabile di essa. Quella che gli dà un senso più grande. Un gesto, nel rivendicare il ritorno alla potenza della musica live, un regalo, che facciamo prima di tutto a noi che ci abbiamo lavorato e speriamo anche a voi che lo ascolterete, per lasciare una traccia di un’emozione che abbiamo creato insieme".

Ha aggiunto Rodrigo D'Erasmo: "Non è un banale disco live ma un vero e proprio estratto dell’esperienza stupenda fatta nei teatri la scorsa primavera e che ci accingiamo a ripetere dal prossimo 18 novembre a Roma.

Il disco (perché di un vero e proprio disco si tratta) suona da dio grazie alle sapienti mani e orecchie di Guido Andreani e Giovanni Versari e racconta al meglio la singolare avventura che è stata e sarà questo spettacolo mettendo in particolare risalto le sfumature dei singoli strumenti, le differenze timbriche su cui maniacalmente abbiamo lavorato di brano in brano e le sfaccettature della voce e delle interpretazioni di Manuel".

Qua la nostra intervista a Manuel Agnelli, e sotto le date del tour - sarà possibile acquistare il vinile ai concerti



18.11 Roma, Auditorium Conciliazione

20.11 Brindisi, Teatro Verdi

22.11 Verona, Teatro Filarmonico

23.11 Brescia, Teatro Display

26.11 Ravenna, Teatro Alighieri

28.11 Varese, Teatro Open Job

30.11 Bologna, Auditorium Manzoni

02.12 Como, Teatro Sociale

04.12 Venezia, Teatro Goldoni

06.12 Firenze, Tuscany Hall

07.12 Asti, Palco 19

09.12 Parma, Teatro Regio

10.12 Milano, Teatro Degli Arcimboldi