Blink-182: l’album live “The Mark, Tom and Travis Show” è di nuovo disponibile in streaming

L’unico album dal vivo pubblicato dalla formazione statunitense - che fino al 2015 contava della presenza di Tom DeLonge, il cui posto è stato preso da Matt Skiba - “The Mark, Tom and Travis Show (The Enema Strikes Back!)”, non più distribuito da tempo, è nuovamente disponibile sulle principali piattaforme digitali di musica.

Il disco live dei Blink-182, pubblicato il 7 novembre 2000, presenta le registrazioni di brani eseguiti dal vivo tratti dalle tre fatiche discografiche del gruppo pubblicate tra il 1994 e il 1999 - ovvero “Cheshire cat”, “Dude ranch” ed “Enema of the state” (primo disco con Travis Barker alla batteria dopo l'uscita dal gruppo di Scott Raynor). La pubblicazione conta anche del pezzo fino al 2000 inedito, “Man overboard”, unica canzone non live inclusa nel disco.

Dal 2015 la formazione statunitense è composta da Mark Hoppus, Travis Barker e Matt Skiba e lo scorso mese di settembre hanno pubblicato l'album "Nine" (qui la recensione) - ideale seguito di "California" del 2016, il primo disco senza il cantante e chitarrista DeLonge.

Ecco la tracklist:

Dumpweed

Don't Leave Me

Aliens Exist

Family Reunion

Going Away to College

What's My Age Again?

Dick Lips

Blow Job

Untitled

Voyeur

Pathetic

Adam's Song

Peggy Sue

Wendy Clear

Carousel

All the Small Things

Mutt

The Country Song

Dammit

Man Overboard

Shut Up and Play A Song