Galeffi, ascolta la nuova canzone “Cercasi amore”

Il cantautore romano, discograficamente fermo a “Scudetto” - album d’esordio di Galeffi uscito nel 2017 - ha pubblicato una nuova canzone dal titolo “Cercasi amore”.

La voce di “Tazza di te” ha presentato così la sua nuova canzone, che interrompe la pausa del cantautore durata un anno:

“'Cercasi amore' potrà creare scompiglio tra chi mi ha apprezzato e conosciuto in altre vesti e curiosità in chi ancora non mi conosce, di certo è una novità anche per me ma rappresenta il gusto indie rock britannico con cui sono cresciuto e che ancora mi accompagna: The Black Keys e Blur sono band che adoro, ma nelle cose che sto scrivendo c’è anche il cantautorato italiano, diciamo pure classico. 'Cercasi amore' possiamo definirlo un antipasto originale e spero succulento di quel che sarà.”