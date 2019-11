Neil Young: “Una reunion dei Crosby, Stills, Nash & Young? Sarebbe una sorpresa”

A margine di un’intervista con AARP, il cantautore canadese ha raccontato della sua nuova prova discografica con i Crazy Horse dal titolo “Colorado” (qui la recensione) - uscito lo scorso ottobre.

A colloquio con Edna Gundersen, Neil Young ha raccontato, inoltre, del suo rapporto con David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash con cui ha formato il supergruppo Crosby, Stills, Nash & Young. Young, in merito ha confermato che non “chiuderebbe la porta” se ci fosse nell’aria una reunion tra i già componenti dei Byrds, Buffalo Springfield e Hollies. In particolare Neil Young ha detto che il rapporto con Crosby rimane un punto critico, spiegando:

“Crosby dovrebbe scrivere un libro introspettivo: “Perchè le persone non mi parlano più”. Lui ha fatto tanta musica grandiosa per molto tempo. Non so cosa sia successo con Dasvid. Non ho nulla da dire. Adoro Stephen (Stills) e Graham (Nash). Se ci riunissimo, sarebbe una sorpresa. Non chiuderò la porta su nulla. Posso provare rancore verso il migliore di loro, ma solo se ci fosse una ragione.”

Il chitarrista dei Crazy Horse ha recentemente raccontato di quanto sia stato terapeutico per Neil Young l'album "Colorado" che, come ha spiegato Nils Lofgren, è stato registrato dopo un periodo difficile per il cantautore canadese.