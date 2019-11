Mina-Fossati: il primo singolo (in uscita venerdì?) potrebbe essere "Settembre"

Potrebbe essere "Settembre" il primo singolo estratto da "Mina Fossati", l'album congiunto della Tigre di Cremona e del cantautore genovese, che verrà pubblicato il prossimo 22 novembre. Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma la presenza all'interno del cofanetto dell'edizione deluxe dell'album di un vinile 7" 45 giri di "Settembre", già preordinabile su Amazon e sui negozi online, lascia intendere che la canzone sarà - presumibilmente questo venerdì, 8 novembre - la prima anticipazione del progetto nato dalla collaborazione tra Mina e Ivano Fossati.

"Mina Fossati" conterrà undici canzoni scritte dal cantautore e interpretate insieme alla voce di "Se telefonando": "Dopo otto anni la mia decisione non cambia: non torno a fare dischi né concerti, ma per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo album. Nessun musicista sano di mente direbbe no a Mina", ha commentato Fossati a proposito del progetto.

L'edizione deluxe conterrà, oltre al CD con le undici canzoni, anche il vinile 45 di "Settembre", un picture disc, uno speciale booklet e la stampa numerata di un disegno di Mauro Balletti, l'artista - storico collaboratore di Mina - che ha realizzato la copertina del disco. L'album sarà disponibile anche in formato vinile.