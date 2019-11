Cesare Cremonini: dal 15 novembre il nuovo singolo 'Al telefono'

È "Al telefono" il singolo che anticipa l'uscita della raccolta "Cremonini 2C2C The Best Of", con la quale l'ex frontman dei Lunapop celebra i suoi vent'anni di carriera come solista. Il brano sarà disponibile dal prossimo venerdì, 15 novembre: è uno dei sei inediti contenuti all'interno del cofanetto, assieme a "Se un giorno ti svegli felice", "Giovane stupida", "Ciao", "Amici amici" e "How dare you?".

La raccolta verrà spedita nei negozi il 29 novembre. Contiene anche demo originali, versioni alternative di alcuni successi di Cremonini e brani strumentali.

Il cantautore tornerà ad esibirsi dal vivo la prossima estate, negli stadi italiani, con un tour che partirà il 21 giugno 2020 da Lignano e che farà tappa anche a Milano, Padova, Torino, Firenze, Roma, Bari, per chiudere poi con un concerto-evento all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 18 luglio.