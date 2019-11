NUOVOIMAIE a Milano Music Week 2019, i dettagli sul convegno 'Direttiva Copyright obiettivo 2020'

In uno scenario sempre più mutevole dove le fonti di utile che fino a qualche anno fa parevano imprescindibili vengono via via modificate o addirittura sostituite da nuovi modelli di business, quali prospettive restano ad artisti, discografici e società di intermediazione dei diritti d'autore? A fare il punto della situazione provvederà il convegno organizzato da NUOVOIMAIE in collaborazione con LUISS Business School "Direttiva Copyright Obiettivo 2020: i nuovi scenari del mercato musicale nell’era del Web", primo appuntamento fissato dall'Istituto per l'edizione 2019 della Milano Music Week. L'evento si terrà il prossimo 18 novembre a partire dalle ore 11 e 30 presso il Milano LUISS Hub di Via Massimo D'Azeglio 3, nel capoluogo lombardo.

Le potenzialità e le prospettive dello scenario attuale verranno analizzate e discusse da tutti gli attori della filiera musicale, rappresentati per l'occasione dal già chitarrista dei Pooh, apprezzato solista e consigliere di NUOVOIMAIE Dodi Battaglia, dal presidente di Warner Music Italy Marco Alboni, dal presidente dell'Associazione Fonografici Italiani Sergio Cerruti, dal Business Affairs & Legal Director di Sony Music Italy Alfredo Clarizia, da Dario Giovannini, vicepresidente di Produttori Musicali Indipendenti e direttore di Carosello Record, dall'amministratore delegato della Federazione Industria Musicale Italiana Enzo Mazza e al presidente di NUOVOIMAIE Andrea Miccichè. L'incontro sarà moderato dal fondatore ed editore di Rockol Giampiero Di Carlo.

L'ingresso al convegno è a inviti, fino a esaurimento posti: per accreditarsi è possibile scrivere all'indirizzo comunicazione@nuovoimaie.it lasciando le proprie generalità.