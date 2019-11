Angelica e Giacomo Ferrara: 'Così ho trasformato Spadino in un indie boy'

Spoiler: "Giacomo farà un disco prima o poi", dice Angelica, dall'altra parte del telefono, scherzando. Si riferisce a Giacomo Ferrara, attore abruzzese noto ai più per aver interpretato il personaggio dello zingaro Spadino nella serie di Netflix "Suburra", che racconta gli affari malavitosi di Roma. L'ex voce dei Santa Margaret lo ha voluto al suo fianco per il nuovo singolo "Vecchia novità": non come attore, ma come cantante. "Un'esperienza molto divertente, per me insolita", dice lui, "quando sono entrato in sala di registrazione ero un po' titubante, poi ho preso il via".

La collaborazione è nata quasi per scherzo, durante una serata alcolica a Roma, lo scorso maggio, quando la cantautrice monzese è scesa nella Capitale per esibirsi sul palco di Spaghetti Unplugged, il format che negli ultimi anni ha lanciato diversi campioni della scena indie romana - oggi protagonisti del nuovo pop italiano: "Ad un certo punto ho fatto ascoltare a Giacomo questo pezzo, che era rimasto fuori dal mio disco 'Quando finisce la festa'. Lo ha cantato tutta la sera, così gli ho fatto la proposta. Un mese dopo eravamo in studio a registrarlo", racconta lei. Fa strano ascoltare "Spadino", coattello dell'oscura suburra capitolina, alle prese con questa elegante e ariosa ballata dal sapore retrò: "Ho studiato canto, come si fa in tutte le accademie di recitazione. Però poi avevo abbandonato lo studio per focalizzarmi solo sulla recitazione. Volevo provarci. Mi sono calato nel mondo di Angelica", spiega Ferrara.

L'attore è un grande appassionato di musica e quanto a generi è un onnivoro: "Nel mio iPod trovi di tutto, da Alex Turner all'ultimo di Marracash, passando per Alberto Bianco, Wrongonyou. Sono un po' un indie boy, ma ascolto anche musica classica, una passione che mi ha trasmesso mio papà con Vivaldi e Mozart. Il primo amore? I Queen e Freddie Mercury: andavo in giro per casa imitandolo e cantando le loro canzoni". Per rendere il personaggio di Spadino ancora più credibile, confessa, nel backstage di "Suburra" ascoltava molto hip hop romano old school: "Soprattutto Noyz Narcos: mi ha aiutato a raccontare una periferia, quella romana, che non ho frequentato, essendo abruzzese, e ad entrare nel personaggio".

Ferrara è al fianco di Angelica anche nel videoclip ufficiale di "Vecchia novità": "Lì c'è un'estetica lontanissima da quella che caratterizza 'Suburra' e il personaggio di Spadino, molto seventies", anticipa la cantautrice, "lo abbiamo registrato tutto in pellicola, 16 millimetri, a Monza, appena fuori Milano". Il 30 novembre Angelica tornerà a suonare dal vivo a Roma, stavolta a Le Mura: "Chiaramente aspettatevi delle sorprese", dicono in coro.