I segreti dei Rolling Stones: l'ex moglie di Ronnie Wood pubblica foto inedite

Ai Rolling Stones sono stati dedicati negli anni moltissimi libri fotografici, ma quello appena arrivato sugli scaffali delle librerie del Regno Unito è speciale, per almeno un paio di motivi. Primo: gli scatti sono di Jo Wood, ex moglie di Ronnie, chitarrista della leggendaria rock band britannica dal 1975. Secondo - che poi è strettamente connesso al primo: lo ha realizzato una persona che ha avuto accesso privilegiato al mondo degli Stones, e che lo ha raccontato attraverso le sue fotografie.

"Non so raccontare come nacque la passione per le foto. Forse avevo bisogno di tenermi impegnata. Non erano le migliori fotografie, le mie, ma erano istantanee di quei momenti. Volevo fotografare tutto ciò che vedevamo. Ora, a distanza di anni, riesco a comprendere di aver fatto parte di un mondo incredibile. Con gli Stones si facevano sempre un sacco di feste e in ogni città in cui facevamo tappa succedeva qualcosa. Gli Stones sono una grossa macchina, ma prima di tutto sono una famiglia: ed è ciò che viene mostrato in questo libro".

Il volume si intitola "Stoned: photographs and treasures from life with the Rolling Stones", ossia "Fotografie e tesori della vita con i Rolling Stones", dove "stoned" può essere tradotto in vari modi: "fatto", "sballato", "sbronzo". Jo lo ha pubblicato con l'approvazione dello stesso Ronnie Wood, che del progetto dice: "Queste immagini sono fantastiche. Sono rimaste nascoste per anni". Le foto ripercorrono la storia dei Rolling Stones dal 1985 al 2009, i ventiquattro anni che Jo Wood (oggi 64enne) ha trascorso al fianco di Ronnie - dalla loro unione nacquero Leah e Tyrone Wood, due dei sei figli del chitarrista. Spiega la donna:

Il libro contiene oltre 500 immagini, ma anche note, commenti, ricordi personali e aneddoti legati alla carriera dei Rolling Stones. In una foto Ronnie e Jo sono vestiti da re e regina, e posano accanto a un divertito Keith Richards: "Ci eravamo appena trasferiti nel Mandeville Canyon (zona esclusiva nei pressi di Los Angeles, in California) e indossavamo le corone perché eravamo il re e la regina della nostra nuova casa. A destra, il nostro principe azzurro".

In un'altra, Ronnie si asciuga i capelli dopo averci spruzzato succo di limone: "Era il suo trucco per farli restare alzati". In un'altra ancora (la prima in alto), il chitarrista è disteso su un letto con una birra e il sassofono appartenuto a Plas Johnson, noto per aver suonato il tema della "Pantera rosa". Per non parlare dei party e dei momenti pre-concerto.

Edito nel Regno Unito dalla casa editrice Cassell, il volume è stato pubblicato anche in Francia, Germania e in Spagna.

Già autrice nel 2014 di "It's only rock'n'roll: 30 years with a Rolling Stone", in cui raccontò la sua relazione con Ronnie Wood, oggi Jo Wood è un volto popolare della tv britannica, grazie alle partecipazioni a programmi come "Strictly come dancing" (la versione inglese di "Ballando con le stelle"), "Britain's Got More Talent" e "Celebrity Masterchef".