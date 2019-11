Bruce Springsteen e Sheryl Crow: duetto a sorpresa contro la guerra. Video

Bruce Springsteen e Sheryl Crow cantano insieme contro la guerra. Il Boss del New Jersey e la cantautrice del Missouri hanno sorpreso il pubblico dell'edizione 2019 dello Stand Up for Heroes al Madison Square Garden di New York, evento di beneficenza i cui proventi vengono devoluti a una fondazione che sostiene i veterani di guerra e le loro famiglie (Springsteen partecipa alla manifestazione quasi ogni anno): durante l'esibizione di Sheryl Crow, il rocker l'ha raggiunta sul palco e insieme hanno cantato "Redemption day", la canzone che la voce di "If it makes you happy" scrisse dopo essersi esibita per i soldati americani di stanza in Europa.

Springsteen ha poi suonato alcune canzoni del suo repertorio, da "Bobby Jean" a "Land of hope and dreams", passando per "I'll work for your love", "I'm on fire" e "Dancing in the dark"."Redemption day", il brano che Sheryl Crow ha cantato insieme a Springsteen a New York, in seguito alla sua pubblicazione - nel secondo album in studio della cantautrice, lo stesso di "If it makes you happy" - fu poi interpretato anche da Johnny Cash. Nel nuovo disco di Sheryl Crow, "Threads", è contenuto un duetto virtuale proprio con il compianto cantautore statunitense.