Clementino, ecco i primi ospiti del tour. Nuove location per le date di Roma e Napoli

Il tour del musicista campano - a supporto del disco “Tarantelle”, uscito lo scorso maggio - prenderà il via il prossimo 13 dicembre da Padova e per ogni tappa Clementino si circonderà di artisti ospiti.

La voce di “Mare di notte” - che in scena sarà accompagnato per ogni data dalla The Smoke Band - sarà raggiunto sul palco da Ensi il 14 dicembre all’Estragon di Bologna. Fabri Fibra, Achille Lauro, Junior Cally e Nayt saranno invece gli artisti che Clementino accoglierà sul palcoscenico del Fabrique per la data di Milano del 17 dicembre.

La tappa di Clemente Maccaro a Roma del 20 dicembre - che, diversamente da quanto annunciato in precedenza, si terrà presso lo Spazio Rossellini - sarà caratterizzata dalla presenza di ospiti quali Gemitaiz e, come per il concerto milanese, Junior Cally e Nayt. Mentre gli ospiti del live al Demodè di Bari del 21 dicembre devono ancora essere annunciati, a Napoli il musicista campano - che si esibirà al Teatro Palapartenope - nella serata del 23 dicembre chiamerà con sé sul palco NTO, 99 Posse, Peppe Soks e altri.

Nonostante il cambio location, i biglietti acquistati per gli show di Roma e Napoli rimangono validi anche per le nuove venue.