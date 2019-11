Mick Jagger, in arrivo i quattro album da solista in vinile

Il prossimo 6 dicembre arriverà sui mercati la discografia della carriera solista del leader dei Rolling Stones in formato vinile 180 grammi. Il lavoro da solista di Mick Jagger comprende l’album “She’s the boss” del 1985, il disco “Primitive cool” del 1987, “Wandering spirit” del 1993 e “Goddess in the doorway” del 2001.

Le quattro prove sulla lunga distanza di Jagger sono state recentemente rimasterizzate dai nastri analogici originali con masterizzazione half speed da Miles Showell agli Abbey Road Studios di Londra; lo stesso procedimento attutato per tutti gli album del box-set “The Rolling Stones, Studio Albums Vinyl Collection, 1971 – 2016”.

Il primo disco da solista di Mick Jagger - uscito dopo il suo cameo nella canzone del 1984 “State of shock” dei Jacksons - che presenta il singolo “Just another night”, è stato seguito dall’album del 1987 da cui sono tratti brani come “Let's work" e “Party doll”. L’ideale seguito di “Wandering Spirit” del 1993 - il disco prodotto da Jagger con Rick Rubin e che contiene tracce come “Wired all night”, “Sweet thing” e la cover di “Use me” di Bill Withers in cui il frontman dei Rolling Stones duetta con con Lenny Kravitz - è “Goddess in the doorway” del 2001. La più recente prova discografica di Jagger - prodotto dallo stesso artista britannico con Marti Frederiksen e il collaboratore Matt Clifford - ritrova, tra gli altri, la partecipazione di Kravitz nella canzone “God gave me everything” oltre a quella di Bono e Pete Townshend nel brano “Joy”.

Ecco la tracklist e di seguito le copertine degli album:

She's The Boss [1LP]

A1 Lonely At The Top

A2 1/2 A Loaf

A3 Running Out Of Luck

A4 Turn The Girl Loose

A5 Hard Woman

B1 Just Another Night

B2 Lucky In Love

B3 Secrets

B4 She's The Boss

Primitive Cool [1LP]

A1 Throwaway

A2 Let's Work

A3 Radio Control

A4 Say You Will

A5 Primitive Cool

B1 Kow Tow

B2 Shoot Off Your Mouth

B3 Peace For The Wicked

B4 Party Doll

B5 War Baby

Wandering Spirit [2LP]

A1 Wired All Night

A2 Sweet Thing

A3 Out Of Focus

B1 Don't Tear Me Up

B2 Put Me In The Trash

B3 Use Me

B4 Evening Gown

C1 Mother Of A Man

C2 Think

C3 Wandering Spirit

D1 Hang On To Me Tonight

D2 I've Been Lonely For So Long

D3 Angel In My Heart

D4 Handsome Molly

Goddess In The Doorway [2LP]

A1 Visions Of Paradise

A2 Joy

A3 Dancing In The Starlight

B1 God Gave Me Everything

B2 Hide Away

B3 Don't Call Me Up

C1 Goddess In The Doorway

C2 Lucky Day

C3 Everybody Getting High

D1 Gun

D2 Too Far Gone

D3 Brand New Set Of Rules

D4 Goddess In The Doorway (Cocktail Version) [Hidden track]