Graham Coxon (Blur): ascolta 'She knows' scritta per la serie tv 'The end of the f***ing world'

Il chitarrista dei Blur ha pubblicato un nuova canzone dal titolo “She knows” - brano scritto per la seconda stagione della serie tv “The end of the f***ing world”, disponibile da oggi 5 novembre su Netflix.

Graham Coxon - che ha firmato anche “Walking all day” per la musica che accompagna i primi otto episodi, usciti a gennaio 2018, dello show creato da Jonathan Entwistle - ha composto la colonna sonora per la seconda stagione della serie che racconta le vicissitudini di due adolescenti, Alex Lawther e Jessica Barden.

Ascolta “She knows”: