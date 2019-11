Concerti, Pinguini Tattici Nucleari: una data al Palazzo dello Sport di Roma

Riccardo Zanotti e soci - dopo aver dato appuntamento ai fan al Forum di Assago per la data milanese dei Pinguini Tattici Nucleari del prossimo 29 febbraio - hanno annunciato un concerto presso il Palazzo dello Sport di Roma per il prossimo 6 marzo.

I biglietti per la tappa romana del gruppo bergamasco saranno disponibili in prevendita sul sito di Ticketone dalle ore 11.00 del prossimo giovedì 7 novembre, e in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone dalle ore 11.00 di lunedì 11 novembre. Il prezzo dei titoli di ingresso sarà di: € 32.00 + 4.80 d.p. per il posto parterre in piedi; € 40.00 + 6.00 d.p. per la tribuna centrale numerata; € 34.00 + 5.10 d.p. per la tribuna laterale numerata e € 26.00 + 3.90 d.p. per il terzo anello numerato.

Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati - che lo scorso luglio nella Capitale si sono esibiti in occasione del Rock in Roma - porteranno la loro musica sul palco dell’arena indoor capitolina. La loro più recente fatica discografica è “Fuori dall’hype" - uscito lo scorso aprile - che segue il precedente album della band bergamasca “Gioventù bruciata” del 2017.