FKA Twigs: ascolta il nuovo singolo "Sad Day"

A giorni verrà pubblicato il secondo album di FKA Twigs, “Magdalene”, ad oltre cinque anni di distanza dall’esordio discografico “LP1” (leggi qui la nostra recensione).

Il disco è stato anticipato dalla pubblicazione dei singoli “Cellophane”, “Holy Terrain” e “Home With You”. Ora la 31enne musicista britannica ha pubblicato "Sad Day", un altro estratto dal suo nuovo lavoro.

“Magdalene” è stato prodotto dalla stessa FKA Twigs ed è stato reigstrato tra Londra, New York e Los Angeles, nel corso degli ultimi tre anni. Sarà disponibile su CD, in digitale e in due differenti formati su vinile, tra cui un'edizione limitata su vinile di colore rosso. La copertina dell'album è a cura di Matthew Stone.Il tour a supporto del nuovo album farà un’unica tappa anche in Italia, al Fabrique di Milano il prossimo 29 novembre.