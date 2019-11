Depeche Mode, oggi e domani nei cinema "Spirits in the forest"

Oggi e domani, 21 e 22 novembre arriva nelle sale "Spirits in the forest", il film concerto diretto da Anton Corbijn dedicato ai Depeche Mode.

"Spirits in the Forest” unisce gli show del tour al "Forest Stage" di Berlino durante il Global Spirits tour del 2017-2018 alle riprese effettuate nei momenti lontano dal palco della band britannica. Il film è distribuito da Nexo e le le prevendite dei biglietti sono già attive su e su nexodigital.it.

Qua sotto potete vedere il trailer e una fotogallery tratta dal film,

