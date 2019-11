Depeche Mode: "Sul palco sappiamo essere eccitanti come una rock band"

I prossimi 21 e 22 novembre arriverà nelle sale "Spirits in the forest", il film concerto diretto da Anton Corbijn dedicato ai Depeche Mode.

"Spirits in the Forest” unisce gli show del tour al "Forest Stage" di Berlino durante il Global Spirits tour del 2017-2018 alle riprese effettuate nei momenti lontano dal palco della band britannica. Il film è distribuito da Nexo e le le prevendite dei biglietti sono già attive su e su nexodigital.it.

Rispolveriamo, per l'occasione, l'intervista di Rockol a Martin Gore e Fletcg, tenuta a Milano nell'ottobre 2016 per la presentazione del "Global sprits tour"

Caricamento gallery in corso Galleria fotografica {{ artistName }} - {{ title }} Foto di: {{ photographer }} Vai alla gallery completa {{ activePhoto.title }} Foto di: {{ activePhoto.photographer }}

Fuori dalla Triennale di Milano stazione una camionetta della Polizia, e molta gente si affretta ad entrare. “Cosa succede”, chiede un passante?

I Depeche Mode sono a Milano: hanno scelto la città italiana per convocare stampa e fan per annunciare il loro ritorno sulle scene a tre anni da “Delta machine” e relativo tour.

Dentro la Triennale i fan sono già in coda, in attesa di entrare al Teatro dell’Arte: a tutti viene assegnato un pass da appendere al collo, con la categoria di appartenenza. La convocazione è molto in anticipo, e una volta sbrigate le formalità, si viene ammessi nel teatro: sullo schermo campeggia il nome del gruppo e tre poltrone vuote. Una volta dentro c’è da attendere un’ora: nel frattempo la band fa il “photo call” con i fotografi, mentre i presenti in sala vengono istruiti sulle procedure e su come fare le domande.

All’una puntuale i tre si presentano in sala: tutti vestiti di nero, come d’ordinanza. Dave sfoggia un vistoso paio di stivaletti dorati. “Lo sai che attirano l’attenzione?”, gli faranno notare dopo. “Perché non avete visto il resto”, risponde, alzando i pantaloni e rivelando i calzini lamé, ridendo. Altre foto, un rapido saluto, e si comincia. Inizia Dave, che legge da un foglietto parte con i ringraziamente e passa subito all’annuncio, secco: "Abbiamo un nuovo disco, che si chiama 'Spirit': ci abbiamo lavorato a Santa Barbara e New York. Ne abbiamo qui un piccolo assaggio".

Parliamo del processo di lavorazione della band e di come avete ricominciato a lavorare assieme dopo “Delta machine”. I Depeche Mode sono un grande e complesso ingranaggio, oggi. E’ complicato rimetterlo in moto?

Martin: no, in realtà. Quando finisce un tour ci separiamo per un po’ di tempo. A quel punto hai passato 2 anni in compagnia del resto della band, e fa bene non vedersi e sentirsi- e comunque ormai viviamo tutti in parti del mondo diverse. Ad un certo punto io ricomincio a scrivere canzoni, e anche Dave scrive qualcosa. Quando sentiamo di avere abbastanza materiale, fissiamo un meeting con il nostro manager Daniel Miller. In questo caso, per “Spirit”, abbiamo coinvolto da subito James Ford, il produttore. Ascoltiamo assieme i brani, e da lì ripartiamo: facciamo piani, parliamo dei tempi. Ma ci conosciamo da così tanto tempo che la chimica si ricrea all’istante.

Nel nuovo disco, "Spirit" avete lavorato con James Ford. Avevate bisogno di un cambiamento in produzione o di suono?Fletch: E' difficile che i Depeche lavorino per molto tempo con lo stesso produttore, e gli ultimi album sono stati più l’eccezione che la regola. E’ sempre importante per noi avere idee fresche sul suono. James ha lavorato bene con altri artisti e, a differenza dei Depeche che sono lenti, è molto veloce. E’ stata una collaborazione interessante.

C’è qualcosa del suo lavoro precedente, per esempio con i Last Shadow Puppets o con Florence & The Machine, che vi ha portato a lui?

Martin: ce l’ha suggerito Daniel Miller, il nostro manager. Avevano già lavorato insieme, e pensava che fosse adatto alla nostra chimica. Abbiamo poi ascoltato gli album che ha prodotto, e la cosa impressionato è che riusciva sempre ad ottenere un gran suono pur lavorando su generi tra loro molto diversi…

Fletch: … e inoltre, arriva dall’elettronica con i Simian Mobile Disco, oltre ad aver lavorato molto con il rock. Un mix che fa al caso nostro.

Con tutti questi anni di carriera ed esperienza alle spalle, quanto avete ancora bisogno di un produttore e di qualcuno di esterno?

Fletch: è sempre buono avere un boss che qualcuno che ci dica cosa fare…

Martin: scherzi a parte, è fondamentale avere qualcuno che coordini il progetto. Noi tendiamo a rinchiuderci nei nostri spazi e ci vuole qualcuno che abbia una visione complessiva.

Quando riniziate a lavorare assieme, iniziate anche a pensare al tour?

Fletch: Non del tutto. Ovviamente si fa la prima programmazione in termini temporali. Ma prima pensiamo al disco, incidiamo le canzoni. E solo dopo pensiamo a come portarle dal vivo. Vederle rinascere su un palco, vedere le reazioni della gente di fronte a quello che scrivi, è una delle cose più belle dello stare in una band.

E solo dopo pensiamo anche alla produzione: anche in questo caso ci affideremo ad Anton Corbijn per i visual, ma ci penseremo più avanti. E’ più Dave che si occupa di questa parte, e siamo in buone mano, perché Anton è davvero un genio.

Martin, negli anni è cambiato il tuo modo di scrivere canzoni?

Martin: No, per la verità è rimasto abbastanza simile a quello che uso da sempre. Inizio con chitarra o piano, o su un beat o una linea di basso creata al computer. E da lì, da quell’atmosfera, inizio a cantare, a cercare una linea melodica.

E quanto è cambiata l’importanza che date ai tour?

Fletch: da sempre consideriamo lo studio e il tour come le due metà complementari della nostra carriera. Sono di uguale importanza. Abbiamo iniziato facendo musica elettronica, e per noi è sempre stato importante dimostrare come sul palco suoniamo bene e sappiamo essere eccitanti come una rock band. Oggi i pesi economici forse sono cambiati, soprattutto per le band più giovani, che si sostengono con i concerti, ma noi siamo fortunati: vendiamo ancora bene la nostra musica, e i concerti vanno bene, per cui rimangono in equilibrio e ugualmente importanti.

Che differenza c'è nel suonare in stadi e palazzetti?

Fletch: per ora abbiamo annunciato gli stadi europei, poi faremo anche quelli americani. I Depeche Mode sono una grande band anche indoor, probabilmente anche più brava in quelle situazioni.

Martin: ma il punto rimane lo stesso. E' il concerto di una band. Cerchiamo, in questa ottica, di non dare troppa importanza anche ai visual. Addirittura ricordo che ad un certo punto, durante il tour di “Songs of Faith and Devotion”, abbiamo ridotto gli schermi, perché la gente guardava più quelli che noi.

A Milano avete registrato “Violator”. Nel 2009 qua avete presentato alla stampa mondiale “Sounds of the universe” e il relativo tour, come avete fatto con “Spirit” martedì. C’è qualcosa che vi lega in particolare a questa città?

Martin: Abbiamo un rapporto così speciale che non ci ricordiamo neanche di queste cose (ride…).

Fletch: Siamo fortunati: ovunque andiamo abbiamo grandi pubblici, tra loro diversi. Essendo a Milano dovrei dire che gli italiani sono i migliori, ma il fatto è che voi siete grandi cantanti, i tedeschi invece applaudono e tengono il tempo, e così via. Comunque il punto è che Londra è diventata una città noiosa. Pubblico a parte, quindi, è importante stare in città che abbiano una buona “vibe”. Oggi magari siamo più sobri, non facciamo più party come una volta. Ma si dice che il luogo del backstage è sempre importante quanto quello del concerto…