Indiemood sessions, Sque nei canali di Venezia

Luca Squeglia, per gli amici Sque, nasce a Roma nel 1991. Dopo una lunga esperienza come front-man della Reggae band Groov A Nation, nel 2011 intraprende la carriera solista. A dicembre 2018 è uscito il suo primo EP "Something's Happening" (disponibile sulle piattaforme streaming). Adesso, assieme all'aiuto dell'amico Pietro Berselli, è a lavoro per il suo primo album. Nelle nostre sessions ci regala “Solo a te”.



“Indiemood è un format a cui ogni musicista vorrebbe partecipare: suonare in una situazione fuori dal normale che poi ti lasci un ricordo tangibile di quella giornata. Di format del genere ce n'è davvero bisogno.”





"...Babe, la musica è droga per me

Certamente voglio amare anche te, forever

Ma stasera, scriverò una canzone che sarà la più bella che io abbia mai scritto

Solo a te..."

(Solo a te – Sque)