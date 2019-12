Indiemood sessions, Her Tilted Moon nei canali di Venezia

Che suono ha una luna storta? HerTiltedMoons è Cecilia Nicolè, cantautrice veneziana trapiantata in Inghilterra. Influenzata dalle sonorità di quest'ultima, la musica di HerTiltedMoons richiama Florence and the Machine, Loreena McKennitt e Tori Amos per citarne alcune, e volge uno sguardo verso il passato, plasmato dalla sua città natale. HerTiltedMoons è ora in studio per registrare il suo primo EP. Nelle nostre sessions ci regala “Dead Poets”.



“Far parte di Indiemood sessions è stata un'esperienza davvero importante per me e per il mio progetto ancora in fasce, sia per quanto riguarda l'organizzazione di questo live molto particolare, che per l'evento in se! Cantare e suonare su una barca a Venezia è stato incredibile, e tutto lo staff è stato disponibile e professionale!”





“Darling we're just narrow trails,

our tissues are all perishing

just take the medicine,

we could dare to live forever…”

(Dead Poets – HerTiltedMoons)​