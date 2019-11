Addio a Timi Hansen, il bassista dei Mercyful Fate aveva 61 anni

Dopo una lotta contro il cancro è morto all’età di 61 anni Timi Hansen, bassista di Mercyful Fate e King Diamond.

Hansen è stato uno dei membri fondatori della metal band danese dei Mercyful Fate suonandovi nei primi due album della band, “Melissa” del 1983 e “Don't Break the Oath” del 1984. Quando il cantante del gruppo King Diamond lasciò la band nel 1985, Hansen se ne andò insieme a lui ed entrò nei Diamond, nuova formazione del frontman.

La storia di Hansen con i Mercyful Fate, a fasi alterne, è continuata fino a una decina di anni fa. All'inizio di quest'anno, la band annunciò l’ennesima reunion per un ciclo di concerti da tenersi 2020, ma Hansen faceva parte della line up. Fu allora che lui rivelò la battaglia che stava conducendo contro il cancro, disse:

L’annuncio della morte è stato dato a mezzo Facebook da King Diamond:

“Ho appena scoperto di aver perso uno dei miei più cari amici, che ha combattuto il cancro per molto tempo, in modo incredibilmente coraggioso. Non era solo il mio compagno di stanza nei primi tour dei Mercyful Fate, ma è sempre stato il mio bassista preferito di tutti i tempi. Ho avuto la fortuna di andarlo a visitare a casa sua con altri buoni amici e abbiamo trascorso un bellissimo pomeriggio che non dimenticheremo mai. L'ultima volta che ho parlato al telefono con Timi il 24 ottobre, ho capito che le cose erano diventate più difficili di quanto non fossero mai state, eppure mi disse ‘continuiamo a combattere’. Mi sento molto triste per tutta la sua famiglia, avete la mia più profonda comprensione. Riposa in pace, amico mio. King."