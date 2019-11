Billie Eilish: "Presto in arrivo due canzoni"

Billie Eilish ha tenuto a far sapere ai propri fan che sono in arrivo delle novità, senza specificare la durata dell’attesa.

"Sì, è in arrivo il video musicale di “Xanny". Sì, sono in arrivo due brani inediti che non avete mai ascoltato. Siate pazienti, accidenti!”.

"Xanny" and 2 unreleased songs are coming!

La giovane musicista californiana da qualche tempo è al lavoro, insieme al fratello Finneas, sulle canzoni che andranno a compilare la sua seconda prova discografica dopo il grande successo del primo album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (leggi qui la nostra recensione). Billie Eilish sarà in concerto in Italia il prossimo 17 luglio per un unico live al Mind di Milano.