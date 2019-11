Raconteurs: guarda il video di "Somedays (I Don't Feel Like Trying)"

I Raconteurs - ovvero Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence e Patrick Keeler - hanno pubblicato un video per "Somedays (I Don't Feel Like Trying)", canzone inclusa nel loro ultimo album “Help Us Strangers” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nel giugno scorso.

La clip è stata diretta da Ben Chappell ed è ambientata nell’eccentrica attrazione turistica situata nello stato del Wisconsin, ‘House on the Rock’.