Chi è Lous and the Yakuza l'interprete di "Dilemme" - VIDEO

Marie-Pierra Kakoma in arte Lous and the Yakuza ha 23 anni, è di nazionalità belga ma le sue radici affondano in Africa, nel Congo per la precisione. E’ cresciuta tra il Ruanda e l’Europa e con il singolo “Dilemme”, pubblicato lo scorso 19 settembre, sta scalando le classifiche italiane.

Il testo di "Dilemme" – che è cantata in lingua francese - riflette l'universo della cantautrice: emozioni racchiuse in un'anima, forte ma allo stesso tempo delicata. Lous ha alle spalle una serie di esperienze dolorose che l'hanno segnata nel profondo.

A soli 19 anni ha dovuto imparare a vivere senza l'appoggio della sua famiglia. Si è iscritta alla facoltà di filosofia, ha studiato solfeggio, la scrittura dei testi, ha iniziato a incidere i suoi brani. In tre anni ha realizzato 7 EP e 52 brani che ha cantato su centinaia di palchi in Belgio.

Il produttore El Guincho (Rosalia) ha capito al primo ascolto che questa cantautrice ha storie e voce che possono rivolgersi a un'intera generazione. Nel 2020 è atteso l’album d’esordio che si intitolerà “Gore”.