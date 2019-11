Eddie Vedder e Red Hot Chili Peppers in concerto insieme - VIDEO

Lo scorso sabato sera i Red Hot Chili Peppers e il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder hanno partecipato a un concerto di beneficenza che si è tenuto a Los Angeles. Oltre ai loro rispettivi set hanno fatto squadra e proposto insieme sul palco le cover di "Purple Rain" di Prince e quella di "All Along the Watchtower" alla maniera di Jimi Hendrix. La band di Anthony Kiedis ha inoltre proposto in scaletta “Purple Stain”, canzone inclusa nel loro album del 1999 “Californication” (leggi qui la nostra recensione) che, come riporta setlist.fm, non eseguivano dal vivo da ben 15 anni.

L'evento raccoglieva fondi per il Silverlake Conservatory of Music, che si trova a Los Angeles ed è stato co-fondato dal bassista della band californiana Flea nel 2001. La scuola di musica senza fini di lucro venne creata in risposta ai tagli nella programmazione dell'educazione artistica nelle scuole pubbliche di Los Angeles. Lo spettacolo dell'anno scorso raccolse oltre un milione di dollari.

Scaletta Red Hot Chili Peppers:

Can't Stop The Zephyr Song Dark Necessities Purple Stain Don't Forget Me Suck My Kiss Soul to Squeeze By the Way

Scaletta Eddie Vedder: