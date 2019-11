Newtopia, gli studi di registrazione aprono le porte al pubblico

I Newtopia Studio di via dei Barbarigo, 3, a Milano, ovvero lo studio di registrazione dell’Entertainment Company di Fedez Newtopia, saranno aperti al pubblico a partire dal prossimo mese di dicembre. Lo spazio nato nel 2016, tre anni dopo la nascita dell’etichetta discografica indipendente che porta lo stesso nome, come studio d'incisione personale del rapper milanese potrà dunque essere prenotato da qualsiasi artista, esordiente e non, o addetto ai lavori che desideri avvalersi della strumentazione tecnica dei Newtopia Studio, dove hanno lavorato artisti come, tra gli altri, Tedua, Dark Polo Gang, Loredana Bertè, Takagi & Ketra, Merk & Kremont, Stash, Dargen D’Amico e Levante.

Chiunque desideri avere informazioni sugli studi e/o richiedere un preventivo potrà accedere al sito degli studi e mandare una mail all’indirizzo indicato.