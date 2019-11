Bytedance, sospetti sull’acquisizione di Musical.ly

Il Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), l’agenzia statunitense che si occupa di revisionare le transizioni che riguardano investimenti stranieri all’interno del territorio statunitense, sta effettuando delle verifiche – riferisce l’agenzia Reuters - sull’accordo che nel 2017 ha portato il colosso cinese di tecnologia Bytedance ad acquistare l’app Musical.ly, poi confluita in TikTok, in parte anche perché Bytedance all’epoca non si era consultata con l’agenzia. Scrive la Reuters: “Il CFIUS sta dialogando con TikTok sulle misure che potrebbe prendere per evitare di cedere i beni acquisiti con Musical.ly”.

"Qualsiasi piattaforma di proprietà di una società cinese che raccoglie enormi quantità di dati sugli americani è una potenziale minaccia seria per il nostro Paese", ha twittato il senatore Marco Rubio, tra coloro che ha invocato, insieme al senatore Chuck Schumer, l’intervento del Committee on Foreign Investment in the United States. Quanto a TikTok, un portavoce del gruppo ha espresso la piena collaborazione del gigante asiatico e ha così commentato la vicenda: