Piero Pelù, ecco chi sono gli ospiti del ‘Benvenuto al mondo tour’

Mancano pochi giorni alla partenza del “Benvenuto al mondo tour”, la nuova serie di concerti, previsti a partire dal prossimo 13 novembre, che Piero Pelù porterà nei club italiani. Il rocker toscano non sarà solo sul palco, dove verrà raggiunto dagli ospiti Andrea Appino, frontman degli Zen Circus, Erriquez e Finaz della Bandabardó e dal repper Rancore. Gli opening act dei sei concerti sono invece stati affidati ad Alosi e ai Life in the woods. A proposito dei suoi ospiti Pelù ha dichiarato in una nota:

Sono felice e orgoglioso di condividere il palco di questo tour di riscaldamento, oltre che con i miei magnifici Bandidos, anche con artisti di grande calibro come Andrea Appino degli Zen Circus, Erriquez e Finaz della Bandabardó, Rancore, Alosi e i Life in the woods.

Nel corso dei sei set del tour, che debutta a Roma e si chiude a Firenze, Pelù porterà in scena il suo repertorio solista, incluso l’ultimo singolo “Picnic all’inferno”, e quello condiviso con i Litfiba. Dal punto di vista discografico l’artista è fermo a “Fenomeni”, uscito nel 2008 a circa due anni di distanza dal precedente “In faccia”. Con i Litfiba, invece, Pelù ha dato alle stampe l’ultimo disco, “Eutòpia”, nel 2016.