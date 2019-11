Ash dal vivo al Covo Club di Bologna a febbraio

Gli Ash festeggiano quest’anno i venticinque anni di carriera. Era infatti il 1994 quando la band nordirlandese esordiva nel mercato del disco con il mini-album “Trailer” e per l’occasione gli Ash pubblicheranno la raccolta "Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash", in uscita il prossimo 12 febbraio. Non solo: l’album sarà accompagnato da una tournée che vedrà la formazione fare tappa anche dalle nostre parti, al Covo Club di Bologna, dove gli Ash si esibiranno il 29 febbraio 2020.

"Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash", disponibile, in quantità limitata, anche in una versione con copertina lenticolare, sia in formato CD sia in vinile, include brani che vanno dal singolo di debutto di Tim Wheeler e soci "Jack Names The Planets" fino a materiali più recenti. Farà parte della raccolta anche l’inedito "Darkest Hour Of The Night". Nella lenticular limited edition in formato CD sarà presente un terzo disco composto da 19 tracce, una rarities collection con la cover dei Buzzcocks "Everybody's Happy Nowadays" in featuring con Chris Martin dei Coldplay.