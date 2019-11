Concerti, Sum 41: un'altra data in Italia a gennaio

Tornano in Italia i Sum 41, visti appena lo scorso giugno sul palco di Firenze Rocks prima dei Cure. Il prossimo 28 gennaio la band canadese sarà in concerto a Milano, al Lorenzini District, per far ascoltare dal vivo il nuovo album "Order in decline", uscito a luglio.

I biglietti per il nuovo concerto italiano dei Sum 41 saranno disponibili su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di venerdì 8 novembre, al prezzo di 35 euro (posto unico), più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.