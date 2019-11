Hans Zimmer: due concerti in Italia nel 2021 per il compositore

Due concerti in Italia nel 2021 per Hans Zimmer, compositore tedesco noto ai più per aver scritto le colonne sonore di alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema degli ultimi quarant'anni, da "Rain Man - L'uomo della pioggia" di Barry Levinson (con Tom Cruise e Dustin Hoffman) a "Dunkirk" di Christopher Nolan, passando per - ne citiamo solo alcuni - "Il re leone", "Il gladiatore", "Pearl Harbor", "The ring", "L'ultimo samurai", "Batman begins", "Pirati dei Caraibi", "Inception" e "Interstellar".

Accompagnato dalla sua orchestra, Zimmer si esibirà il 17 marzo 2021 all'Unipol Arena di Bologna e il 18 marzo al Mediolanum Forum di Assago, a Milano.

I biglietti per i due concerti saranno a breve in vendita su TicketOne a partire dalle ore 10 di mercoledì 6 novembre e in tutti i punti vendita TicketOne e nelle prevendite autorizzate a partire dalle 10 di lunedì 11 novembre.

Questi i prezzi per la data di Bologna:

Poltronissima Gold - VIP GOLDEN CIRCLE - € 300,00 + € 22,50 di diritti di prevendita

Poltronissima Numerata - VIP SILVER CIRCLE - € 240,00 + € 21,00 di diritti di prevendita

Poltronissima Gold - € 150,00 + € 22,50 di diritti di prevendita

Poltronissima Numerata - € 140,00 + € 21,00 di diritti di prevendita

Tribuna Telescopica I Settore - € 120,00 + € 18,00 di diritti di prevendita

Poltrona Numerata - € 100,00 + € 15,00 di diritti di prevendita

Tribuna Telescopica II Settore - € 100,00 + € 15,00 di diritti di prevendita

I Anello Est e Ovest - € 90,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

II Anello Est e Ovest - € 80,00 + € 12,00 di diritti di prevendita

Gradinata Frontale - € 50,00 + € 7,50 di diritti di prevendita



Questi i prezzi per la data di Milano:

Poltronissima Gold Numerata - VIP GOLDEN CIRCLE - € 310,00 + € 24,00 di diritti di prevendita

Poltronissima Numerata - VIP SILVER CIRCLE - € 152,00 + € 21,30 di diritti di prevendita

Poltronissima Gold Numerata - € 160,00 + € 24,00 di diritti di prevendita

Poltronissima Numerata - € 142,00 + € 21,30 di diritti di prevendita

Poltrona Numerata - € 115,00 + € 17,25 di diritti di prevendita

Tribuna Parterre Numerata - € 90,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

I Anello Tribuna Gold Numerata - € 85,00 + € 12,75 di diritti di prevendita

I Anello Numerato - € 80,00 + € 12,00 di diritti di prevendita

II Anello Numerato Centrale - € 75,00 + € 11,25 di diritti di prevendita

II Anello Numerato - € 69,00 + € 10,35 di diritti di prevendita

Tra i lavori più recenti di Hans Zimmer, le cui colonne sonore sono state più volte nominate agli Oscar (nel 1995 vinse la statuetta per "Il re leone"), il sequel di "Blade Runner" ("Blade Runner 2049"), "X-Men - Dar Phoenix e il remake in versione live action dello stesso "Re leone", con regia di Jon Favreau.