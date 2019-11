EMAs 2019, Shawn Mendes e Billie Eilish si aggiudicano i premi ‘Miglior artista’ e ‘Miglior canzone’

È rimasta a bocca asciutta la grande favorita degli EMAs 2019, Ariana Grande, candidata in sette categorie nessuna della quali ha dato soddisfazione alla popstar. Si sono, invece, aggiudicati i premi più prestigiosi Shawn Mendes (che arrivava con sei nomination), decretato “Miglior artista”, e la giovanissima Billie Eilish (anche lei forte di sei nomination), che con il singolo “Bad Guy” ha vinto il premio di “Miglior canzone”. Passando invece alle altre categorie, oltre al già citato “Best Italian Act” conseguito da Mahmood, il premio di “Miglior video” è andato a Taylor Swift per “ME!”, quello di “Miglior collaborazione” alla catalana Rosalia per “Con Altura” realizzato con J Balvin ed El Guincho e quello di “Miglior esordio” a Billie Eilish. E ancora il “Miglior pop” è di Halsey, il “Miglior live” dei coreani BTS, il “Miglior rock” dei Green Day, il “Miglior hip-hop” di Nicki Minaj, il “Miglior Alternative” di FKA Twigs e la “Migliore elettronica” di Martin Garrix. Tra i premi assegnati quest’anno ricordiamo anche il riconoscimento “Rock Icon Award”, istituito per la prima volta con l’edizione 2019 degli MTV European Music Awards e assegnato a Liam Gallagher.

L’edizione 2019 degli EMAs è andata in scena oggi, 3 novembre, a Siviglia ed è stata condotta da Becky G. Si sono esibiti, tra gli altri, oltre al minore dei fratelli Gallagher, Niall Horan, Dua Lipa, Ava Max, Mabe, Rosalìa e Halsey. Qui trovate alcuni video dei loro set: