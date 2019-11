Deftones, nel 2020 il nuovo album. Parola di Chino Moreno

Sono passati circa tre anni dalla pubblicazione dell’ultima fatica di studio dei Deftones, “Gore”, e già nel dicembre 2018 la band di Chino Moreno aveva accennato alla possibilità di pubblicare presto – nel corso del 2019, aveva lasciato intendere un post della band sui social – nuovo materiale. Da quel momento, i fan della formazione californiana hanno continuato ad attendere e solo ieri sono arrivate, a confortarli, le parole del frontman della band, che nel corso di un’intervista con l’emittente di San Diego NBC 7 ha raccontato di aver fatto grandi progressi per quanto riguarda la realizzazione dell’ideale seguito di “Gore”, annunciando che l’album “sarà certamente fuori il prossimo anno”. Ecco le parole di Moreno, intervistato dall’emittente a margine del Dia De Los Deftones Festival:

Abbiamo lavorato al nostro disco per circa un anno. Non facciamo quella cosa di entrare e chiuderci in una stanza fino a che è pronto, siamo più propensi a goderci il tempo delle realizzazione. È stato un processo fico, ci riuniamo, lavoriamo per un paio di settimane, che si tratti di fare solo rumore o di venire fuori con delle idee e poi tutti semplicemente vanno a casa e tornano a lavorare alle canzoni ancora un po’. Dunque abbiamo fatto questo per poco più di un anno o giù di lì.