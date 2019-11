Pink Floyd, i 40 anni di “The Wall”: una canzone al giorno. “Outside the wall”.

Il crepitio degli ultimi pezzi di muro sbriciolati lascia spazio al lieve motivo di una concertina suonata da Frank Marocco. “The Wall” si concede una coda finale, non del tutto rivelatrice circa le sorti di Pink ma che apre una leggera schiarita fra le tenebre: a vederci una morale pare che Waters voglia intravedere della speranza al di là dei muri che separano l’umanità, come a intuire che l’empatia fra individui sia il rimedio per abbattere il disperato isolamento dei singoli. Legami interpersonali e cooperazione gettano le basi dell’altruismo per il quale qualcuno si batterà per te pur “barcollando e cadendo contro il muro di un folle mascalzone”. La voce di Waters è accompagnata da un coro di ragazzi; accanto alla concertina di Marocco suonano il mandolino di Trevor Veitch e il clarinetto di Larry Williams. Furono anche utilizzate le voci di tre bambini di New York ai quali si affiancò Gilmour cantando in falsetto.

Memorabile l’esecuzione del brano da parte di Waters, Gilmour e Mason alla O2 Arena di Londra il 12 maggio 2011 durante il tour di “The Wall” del bassista:

non fu solo il gran finale del concerto ma un momento in cui gli squarci di speranza offerti dalla canzone sembrarono tornare di attualità dopo anni di muri invalicabili.

Domani scriveremo la storia della creazione e della registrazione dell’album “The Wall”.

Leggi qui la scheda di "The Trial"

Leggi qui la scheda di "Stop"

Leggi qui la scheda di “Waiting for the worms”

Leggi qui la scheda di “Run like hell”

Leggi qui la scheda di “In the flesh”

Leggi qui la scheda di “The show must go on”

Leggi qui la scheda di “Comfortably numb”

Leggi qui la scheda di “Bring the boys back home”

Leggi qui la scheda di "Vera"

Leggi qui la scheda di “Nobody home”

Leggi qui la scheda di “Is there anybody out there?”

Leggi qui la scheda di "Hey You"

Leggi qui la scheda di “Goodbye cruel world”

Leggi qui la scheda di "Another brick in the wall - Part 3"

Leggi qui la scheda di "Don't leave me now"

Leggi qui la scheda di "One of my turns"

Leggi qui la scheda di "Young lust"

Leggi qui la scheda di "Empty Spaces"

Leggi qui la scheda di "Goodbye blue sky"

Leggi qui la scheda di "Mother"

Leggi qui la scheda di "Another brick in the wall - Part 2"

Leggi qui la scheda di "The happiest days of our lives"

Leggi qui la scheda di "Another brick in the wall - Part 1"

Leggi qui la scheda di "The thin ice"

Leggi qui la scheda di "In the flesh?"

I testi sono tratti dal libro di The Lunatics “Pink Floyd. Il fiume infinito”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione degli autori e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “The Wall”.