Pink Floyd, i 40 anni di “The Wall”: una canzone al giorno. “Stop”.

È la canzone più corta di tutta la discografia del gruppo. Rinchiuso in una cella virtuale, Pink è in attesa del processo alla sua esistenza. In questo frangente la sua sopportazione è giunta al limite: Pink manifesta finalmente sentimenti umani e si rivela in tutta la sua fragilità.

Nella versione del film, Pink è chiuso in un bagno dello stadio in cui si stava esibendo, in sottofondo si ode il Maestro delle Cerimonie che annuncia il concerto dei Pink Floyd. Il protagonista legge su un libretto alcune porzioni di testi di canzoni: “Your Possible Pasts”, una frase da “5:11 AM” (“The Moment of Clarity”), e infine “Stop”.

Domani scriveremo di “The trial”.

I testi sono tratti dal libro di The Lunatics “Pink Floyd. Il fiume infinito”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione degli autori e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “The Wall”.