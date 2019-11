Live Nation: ‘I fan continuano a spendere per la musica dal vivo’

Il colosso del live entertainment Live Nation ha pubblicato i dati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre – la terza quartina di questo 2019 – dei propri introiti, presentando un incasso di 3.77 miliardi di dollari, una cifra del 2% inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ammorbidito comunque dal fatto che prendendo in considerazione i primi nove mesi dell’anno i suoi guadagni mostrano una crescita del 6% che arriva a toccare gli 8.82 miliardi di dollari. La società con quartier generale a Beverly Hills ha così commentato i dati diffusi:

In risposta ai recenti interrogativi intorno alla domanda del consumatore vediamo i fan spendere con la stessa forza di sempre. A settembre i nostri spettacoli negli anfiteatri e nelle arene si sono in realtà chiusi meglio rispetto agli spettacoli andati in scena nel mese di settembre dello scorso anno e anche le spese dei nostri fan sul posto hanno mostrato una crescita in corso.