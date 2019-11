Achille Lauro, Instagram rimuove una foto in tacchi a spillo: era un omaggio a David Bowie

Una foto, postata da Achille Lauro su Instagram, che lo ritrae in tacchi a spillo, è stata rimossa dal team del social network come contenuto non adatto alle linee guida della community. In una storia su Instagram il cantante e rapper nato a Verona ha raccontato l’episodio, accompagnando l’immagine della rimozione, che recita “contenuto post rimosso per discorsi o simboli che incitano all’odio”, con alcuni punti di domanda. L’immagine è stata ripresa anche dal fanclub di Lauro De Marinis – questo il nome all’anagrafe della voce di “Rolls Royce” – che ha fatto notare come l’immagine riprendesse uno scatto degli anni Settanta di David Bowie. “La foto in bianco e nero è stata scattata nell'ottobre del 1973 nei camerini del Marquee Club di Londra durante la registrazione del "Midnight Special - 1980 Floor Show" poi andato in onda sulla rete ABC”, scrive il fanclub di Lauro a proposito della citazione, spiegando: “La foto di Achille Lauro con gli stivaloni col tacco a spillo alti fino al ginocchio non può non ricordare Bowie/Ziggy. Una citazione nobile”.

Circa un’ora fa Achille Lauro ha pubblicato nuovamente l’immagine su Instagram, accompagnata dalla didascalia “FACCIO QUELLO CHE VOGLIO”. La trovate qui, salvo nuovi altolà da parte del social network:

Ieri l’artista ha annullato una sua esibizione che avrebbe dovuto avere luogo all’“Ex Forlanini” di Roma per le imprecisioni legate alla promozione dell’evento, presentato come un concerto quando si trattava invece di un DJ set. Lauro ha pubblicato il mese scorso il suo nuovo singolo “1990”. Dal punto di vista discografico l’artista è fermo a “1969” (2019), il suo quinto album, ideale seguito del precedente “Pour l’amour”, uscito nel 2018.