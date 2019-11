Michael Jackson è ancora la celebrità non più in vita che guadagna di più

Il Re del pop è stato decretato da Forbes, per il settimo anno di fila, la celebrità non più in vita alla quale sono legate le maggiori entrate. Michael Jackson, scrive Forbes, nel 2019 ha garantito ai suoi eredi più di 46 milioni di sterline negli ultimi dodici mesi e questo nonostante i timori che il controverso documentario “Leaving Neverland” di Dan Reed recentemente diffuso potesse intaccare in negativo la fama dell'artista e i guadagni della Jackson Estate. Al contrario, anzi, stando ai dati riportati dal business magazine statunitense gli stream della voce di “Smooth Criminal” sono passati, negli stati a stelle e strisce, dagli 1,8 miliardi dello scorso anno ai 2,1 miliardi di quest’anno.

“Con i proventi che arrivano dal suo catalogo Mijac Music, dallo spettacolo a Las Vegas e dal contratto con la Sony Jackson detiene la corona degli incassi post mortem per il settimo anno consecutivo”, scrive Forbes. Al secondo posto si piazza invece Elvis Presley, che nell’ultimo anno ha garantito guadagni di oltre 30 milioni di sterline. Seguono poi il fumettista, creatore dei Peanuts, Charles Schulz, il golfista Arnold Palmer e, infine, al quinto posto, un altro nome del mondo della musica, Bob Marley. Ci sono poi anche i rapper tra le posizioni alte della classifica di Forbes: Nipsey Hussle, ucciso quest’anno, si colloca al decimo posto, mentreXXXTentacion, venuto a mancare in una sparatoria nel 2018, occupa l’undicesima posizione.

Il prossimo anno approderà a Broadway un nuovo musical dedicato al cantante e ballerino, “MJ”, scritto da Lynn Nottage. Lo spettacolo sarà in cartellone al Neil Simon Theatre della Grande Mela a partire dal 13 agosto, dopo un’anteprima prevista il 6 luglio 2020.