EMAs 2019, Mahmood vince il ‘Best Italian Act’

È Mahmood il vincitore del “Best Italian Act” agli EMAs 2019: la voce di “Soldi”, che si è aggiudicata la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo, ha battuto, nella sfida che si è conclusa alle 23.59 di ieri sera, quando le votazioni si sono ufficialmente chiuse, gli sfidanti Coez, Elodie, Elettra Lamborghini e Salmo.

Gli EMAs saranno trasmessi questa sera da Siviglia, città deputata a ospitare l’edizione 2019 degli MTV European Music Awards. In Italia gli EMAs saranno trasmessi su MTV e in streaming su NOW TV.

Quanto agli altri vincitori delle categorie nazionali previste dagli EMAs, Little Mix ha vinto per il Regno Unito e l’Irlanda, Nicklas Sahl per la Danimarca, JVG per la Finlandia, Sigrid per la Norvegia, Avicii – venuto a mancare nell’aprile del 2018 – per la Svezia, Juju per la Germania, Snelle per l’Olanda, MATTN per il Belgio, Loredana Zefi per la Svizzera, Kendji Girac per la Francia, Lola Indigo per la Spagna, Fernando Daniel per il Portogallo, Roksana Węgiel per la Polonia, Maruv per la Russia e Viktor Király per l’Ungheria