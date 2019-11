Foo Fighters, nel futuro un singolo per beneficienza con Rick Astley?

Rick Astley ha millantato la possibilità di fare squadra con i Foo Fighters per la realizzazione di un singolo i cui proventi saranno devoluti in beneficienza. Un’eventuale collaborazione tra i Foos e il cantante britannico non sarebbe cosa nuova: Astley ha raggiunto la band di Dave Grohl sul palco del Summer Sonic Festival, in Giappone – dove i brani presentati in formazione congiunta sono stati “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana e “Never Gonna Give You Up” di Rick Astley -, e dal quel momento l’artista ha fatto la sua comparsa tra i Foo Fighters in diverse altre occasione, come ad esempio il Reading Festival la scorsa estate. L’idea del singolo per beneficienza, però, al momento, si muove solo nell’ambito del possibile: “Sarei ben disposto a pubblicarlo, magari per beneficienza, un giorno”, ha spiegato il cantante rispondendo al Daily Star che gli domandava se la musica proposta dal vivo con la band statunitense avrebbe potuto un giorno essere anche incisa. Ha proseguito Astley: “L’ho fatto tre o quattro volte per ora ma è stato sempre un caso. Esiste in un universo alternativo”. In generale, poi, sull’idea di collaborare con altri artisti, come i Foo Fighters, Astley si è così espresso: “Cercherò di scrivere con altre persone perché voglio fare questa esperienza”.

Continuano, intanto, ad arrivare nuovi materiali dagli archivi di Grohl e soci, che nei giorni scorsi hanno condiviso in digitale l’EP “02050525” con demo, lati b e rare versioni in studio – qui i dettagli. L’EP non è il primo diffuso quest’anno dai Foos, che nelle scorse settimane hanno pubblicato anche, nell’ordine, "00070725", "Live in Roswell" e "01070725". Mentre appare sempre più concreta la possibilità che presto arrivi anche l’ideale seguito di “Concrete and Gold”.