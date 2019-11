Lorde, posticipato il nuovo album per la morte del suo cane

Per quanto mancasse una data d’uscita ufficiale, la pubblicazione del terzo album di Lorde, che la scorsa estate la cantate neozelandese aveva annunciato “in arrivo”, subirà uno slittamento. La ragione è legata alla morte del cane di Lorde, Pearl, un momento doloroso che influirà sulla lavorazione dell’ideale seguito di “Melodrama”. L’artista l’ha raccontato ai fan con una lettera destinata agli iscritti alla sua newsletter. Recita il testo:

Pearl ha avuto due arresti cardiaci circa un’ora fa e dopo il secondo è morto. Lo stavo tenendo in braccio quando è venuto a mancare e so che lui sapeva che io ero là. Ma la sua perdita è stata dolorosa in modo indescrivibile e una luce che era accesa per me se n’è andata.

Ella Yelich-O’Connor ha poi spiegato gli effetti che la perdita avrà sul suo prossimo disco: “Quindi vi chiedo pazienza considerando che il 2020 sta arrivando e voi state iniziando a chiedervi dove sia il nuovo album”. E ancora:

Ho perso il mio cane e ho bisogno di un po’ di tempo per ritrovare positività, per finire di fare il disco per voi. Non sarà lo stesso lavoro e chiunque abbia sperimento una perdita lo può capire, c’è una porta che si apre e tu ci passi attraverso e tutto è diverso dall’altro lato. Ma quando questa grande perdita si cristallizzerà in me e il mio petto si ricostruirà intorno ad essa, spero che sarò in grado di finirlo e condividerlo con voi e cresceremo tutti insieme, come sempre facciamo.