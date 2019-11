Kiss, ‘It’s My Life’ per la prima volta dal vivo: video

Nel corso del set di venerdì 1° novembre della “Kiss Kruise IX” la formazione di Paul Stanley e Gene Simmons ha eseguito per la prima volta dal vivo il brano “It’s My Life”. La canzone ha un trascorso turbolento. Originariamente incisa nel 1982 per l’album "Creatures Of The Night" è stata esclusa dal disco per poi essere nuovamente registrata con l’idea di inserirla in "Psycho Circus" (1998). Anche in quel caso, il brano non ha trovato collocazione nel disco, rimanendone fuori. “It’s My Life” è stata infine inserita nella raccolta dedicata allo storico bassista della formazione statunitense "Gene Simmons - The Vault Experience: 1966-2016", mentre una diversa versione del brano fa parte del debutto solista di Wendy O. Williams dei Plasmetics, prodotto da Simmons e pubblicato nel 1984. Nel 2018, poi, “It’s My Life” - inserita anche nel cofanetto del 2001 "The Box Set" - è stata oggetto di una disputa tra Paul Stanley e Gene Simmons che ha visto il primo contestare al linguacciuto musicista dei Kiss la genesi del brano, sottolineando che lui avrebbe “scritto il titolo, il ritornello, gli accordi, la melodia e il testo”, mentre il bassista si sarebbe occupato di scrivere “il resto”. L’appunto del cantante e chitarrista della band è arrivato dopo che Simmons aveva messo in scena la canzone nel corso del suo concerto del 16 febbraio 2018 al Lynn Auditorium di Lynn, Massachusetts. Potete vedere la performance dello scorso venerdì di “It’s My Life” in questo video:

Nel corso della “Kiss Kruise” i Kiss hanno anche reso nota l’ultima data del tour di addio alle scene della band: l’ultimo concerto dei Kiss, stando all’ultimo aggiornamento arrivato dal gruppo, si terrà il 17 luglio 2021 a New York. “Siamo qui per dirvi che l’‘End of the Road Tour’ finirà il 17 luglio 2021 a New York City”, ha spiegato Stanley, specificando che presto verranno comunicate le nuove novanta date che porteranno i Kiss fino al live nella Grande Mela. La tappa italiana dell’“End of the Road World Tour”, iniziato il 31 gennaio 2019 a Vancouver, è andata in scena il 2 luglio 2019 a Milano. Trovate qui il nostro racconto del concerto.