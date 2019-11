Pink Floyd, i 40 anni di “The Wall”: una canzone al giorno. “In the flesh”.

Nel film “Pink Floyd - The Wall”, durante l’assolo di “Comfortably Numb” il protagonista è portato a forza al concerto e durante il trasporto subisce idealmente una vera e propria metamorfosi: si strappa lembi di pelle putrescente rinascendo nei panni di un dittatore dal piglio freddo e sicuro, attorniato da una folla adorante in un apparato scenografico che rimanda alle parate di regime. È un processo immaginifico e visionario provocato dai farmaci iniettati dal medico ed è la fase del disco in cui la storia si dispiega per intero, riprendendo l’ambientazione di apertura. Nel brano “In The Flesh” le invettive feroci del leader giungono dopo la comunicazione che “Pink non sta bene ed è rimasto in hotel” e che il gruppo presente sul palco è un surrogato della band. La provocazione è servita con la frase: “Ora vedremo da che parte state realmente”. Così come la sua identità, an- che l’atteggiamento di Pink verso il pubblico è completamente stravolto: spalleggiato da squadracce riunite sotto il nome di The Hammers, il dittatore procede a una vera e propria epurazione dei presenti mediante discriminazioni razziali, religiose e sessuali. Alla domanda “Chi ha fatto entrare tutta questa marmaglia qui dentro?” risponde lapidario: “Fosse per me, vi farei fucilare tutti!”.

Domani scriveremo di “Run like hell”.

Leggi qui la scheda di “The show must go on”

Leggi qui la scheda di “Comfortably numb”

Leggi qui la scheda di “Bring the boys back home”

Leggi qui la scheda di "Vera"

Leggi qui la scheda di “Nobody home”

Leggi qui la scheda di “Is there anybody out there?”

Leggi qui la scheda di "Hey You"

Leggi qui la scheda di “Goodbye cruel world”

Leggi qui la scheda di "Another brick in the wall - Part 3"

Leggi qui la scheda di "Don't leave me now"

Leggi qui la scheda di "One of my turns"

Leggi qui la scheda di "Young lust"

Leggi qui la scheda di "Empty Spaces"

Leggi qui la scheda di "Goodbye blue sky"

Leggi qui la scheda di "Mother"

Leggi qui la scheda di "Another brick in the wall - Part 2"

Leggi qui la scheda di "The happiest days of our lives"

Leggi qui la scheda di "Another brick in the wall - Part 1"

Leggi qui la scheda di "The thin ice"

Leggi qui la scheda di "In the flesh?"

I testi sono tratti dal libro di The Lunatics “Pink Floyd. Il fiume infinito”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione degli autori e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “The Wall”.