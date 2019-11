Pink Floyd, i 40 anni di “The Wall”: una canzone al giorno. “Comfortably numb”.

Durante una delle due date a Filadelfia nel giugno 1977 Waters accusò violenti crampi allo stomaco (si trattava di un’epatite) e ricorse alle cure di un medico, che sedò i dolori con una iniezione di rilassanti muscolari. Come in trance, l’artista proseguì il concerto con grande fatica.

L’episodio fu tradotto in musica: in “Comfortably Numb” il sofferente Pink viene rianimato prima di un concerto da una potente sostanza iniettata da un medico accorso insieme al suo manager nella stanza d’albergo. Il senso di piacevole insensibilità (o torpore) citato nel brano ci restituisce l’immagine di un personaggio tenuto in piedi a forza, in stato catatonico e con la mente persa in un dedalo di ricordi.

In origine il brano aveva il titolo di lavoro “The Doctor”, e assunse quello definitivo solo in fase di mixaggio.

“Comfortably Numb” è uno dei capisaldi dell’intera produzione del gruppo e rap- presenta l’ultima vera collaborazione musicale fra Waters e Gilmour. La registrazione però non fu esente da frizioni e accanite discussioni.

Le frizioni tra Waters e Gilmour emersero prepotenti al momento della registrazione del brano definitivo; i due non si trovarono d’accordo né sull’atmosfera generale né sulla velocità del ritmo né sull’arrangiamento. Si arrivò al punto di lavorare su due tracce, con i due musicisti a perorare testardamente la propria causa. Tra cambi in corsa, modifiche dell’ultimo minuto e schermaglie caratteriali si arrivò più volte alle parole grosse: alla fine si giunse a un compromesso.

orchestrali furono registrate ai Columbia Studios di New York da Bob Ezrin e Michael Kamen con un’orchestra di cinquantacinque elementi.

Se i retroscena di certo non entusiasmano, l’assolo finale rischiara l’orizzonte; spesso votato tra i migliori della storia del rock, fu registrato in Francia da Gilmour con la Fender Stratocaster del 1970. La chitarra venne filtrata attraverso un distorsore Big Muff con l’uso di un pedale Electric Mistress, il cui segnale era alimentato da un amplificatore Hiwatt e diffuso dalle casse rotanti Yamaha RA- 200. Elementi tecnici che non bastano a spiegare la magia che vibrava nelle dita del chitarrista, vero elemento scatenante di cotanta meraviglia.

“Comfortably Numb” è l’unica canzone del disco sfumata nel finale, operazione compiuta per rientrare nella giusta lunghezza dell’edizione in vinile; è quindi plausibile che ne esista una versione con una porzione di assolo ancora inedita.

La versione su singolo, pubblicata il 23 giugno 1980, non conobbe lo stesso successo di “Another Brick In The Wall Part 2”; il brano divenne però uno dei cavalli di battaglia di tutte le successive uscite dal vivo del gruppo (che di lì a breve sarà privo di Roger Waters).

Qui potete ascoltare 21 versioni diverse, alternative o cover version di “Comfortably Numb”.

Domani scriveremo di “The show must go on”.

I testi sono tratti dal libro di The Lunatics “Pink Floyd. Il fiume infinito”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione degli autori e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “The Wall”.