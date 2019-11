Pink Floyd, i 40 anni di “The Wall”: una canzone al giorno. “Bring the boys back home”.

Il suono dei rullanti conferisce solennità al brano e lo scandisce con il ritmo di una parata militare. La voce di Waters, volutamente fuori tono, sopra le righe, svetta prepotente al di sopra dell’orchestra e pare osservare da una prospettiva diversa da quella del protagonista, come se nel disco intervenisse la voce onnisciente di un narratore al di sopra delle parti. C’è un’unica strofa, ripetuta con enfasi a metà fra l’esortazione e la rimostranza: “Bring the boys back home / Don’t leave the children on their own” (“Riportate a casa i ragazzi / Non lasciate i bambini da soli”).

Il “tornare a casa” riguarda sia i soldati al fronte sia Pink, che dovrebbe cessare la sua dilaniante guerra interiore e ritrovare la pace perduta. Sul finale della canzone il ritmo dei rullanti rallenta, mentre numerose voci compongono un mosaico con tessere provenienti dalle canzoni precedenti, un veloce flashback che precede l’inizio di “Comfortably Numb”. Fra queste: “Wrong! Do it again” pronunciata dal maestro di “Another Brick In The Wall - Part 2”, “There’s a man answering. See, he keeps hanging up!” ripetuta dalla telefonista di “Young Lust” e “Are you feeling ok?” scandita dalla groupie di “One Of My Turns”. Seguono la voce del manager che esorta Pink ad andare allo spettacolo (bussa alla porta della stanza d’albergo e dice “Time to go!”) e un groviglio finale di risate nevrotiche miste a ulteriori voci troncate dalla frase conclusiva “Is there anybody out there?”. Pochi attimi di silenzio sono il preludio al brano successivo.

Domani scriveremo di “Comfortably numb”.

I testi sono tratti dal libro di The Lunatics “Pink Floyd. Il fiume infinito”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione degli autori e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “The Wall”.