Pink Floyd, i 40 anni di “The Wall”: una canzone al giorno. “Is there anybody out there?”.

Emergono sinistre le tastiere di Wright, tingendo sin dal principio il brano di un’atmosfera cupa e rarefatta. Gilmour accresce l’inquietudine con uno stridulo suono di chitarra ispirato a “Echoes”, che qui evoca gemiti maligni provenienti dalle tenebre. Intanto la voce angosciante di Waters ripete più volte “C’è qualcuno là fuori?”.

La sezione musicale che segue, tra le più toccanti dell’album, è un arpeggio di chitarra delicato e decadente che sembra evocare la fragilità del protagonista, ormai intrappolato fra gli intricati labirinti della sua folle disperazione. L’arpeggio venne eseguito da Joe DiBlasi, un turnista reclutato da Michael Kamen per eseguire la parte insieme all’orchestra.

Una nuova versione di “Is There Anybody Out There?” è stata realizzata nel 1986 in uno spot cinematografico autorizzato da Waters. La campagna pubblicizzava l’opera dei Samaritans, un’associazione di volontariato inglese.

Domani scriveremo di "Nobody home".

I testi sono tratti dal libro di The Lunatics “Pink Floyd. Il fiume infinito”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione degli autori e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “The Wall”.