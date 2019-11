Kiss: in cantiere un biopic sulla band

Stando a quanto riporta il sito Ultimate Classic Rock Doc McGhee, durante la nona edizione dell’evento “Kiss Kruise”, partito lo scorso 31 ottobre dal porto di Miami, ha risposto a qualche domanda e ha rivelato che la rock band statunitense è nel bel mezzo di un progetto cinematografico che “si baserà sulla formazione dei Kiss e di come sono diventati ciò che sono”.

Lo storico manager del gruppo, che non è nuovo nel mondo dei biopic sui gruppi musicali - ha lavorato, tra gli altri, con i Mötley Crüe con conseguente comparsa della sua figura nel film “The Dirt”, uscito su Netflix lo scorso marzo - ha ricordato che la formazione di "Dressed to Kill” è già stata il soggetto di un film: “Detroit rock city”, uscito nel 1999, incentrato sul periodo della band degli anni ’70.

McGhe ha parlato della pellicola di Adam Rifkin, ispirato all'omonima canzone dei Kiss, descrivendola come: “Un film migliore di quello che tutti pensavano che fosse. Se fosse uscito ora penso che sarebbe diventato un classico più di quando è stato distribuito in origine.” Il manager ha poi aggiunto: “Penso che giocammo la carta dei Kiss troppo presto. Se qualcuno avesse detto che si trattava di un film sugli U2, a prescindere dal fatto che gli U2 possano piacermi o meno, non sarei andato a vederlo perchè era un film sugli U2. Ma “Detroit Rock City” era davvero un film sulla formazione del gruppo”.

Doc McGhee ha poi detto: “Quindi, al momento, per ottenere un prodotto valido come ‘Bohemian Rhapsody’ o qualcosa dl genere, è importante trovare i giusti partner e una troupe competente che esca fuori dai canoni di Jackass (riferendosi al fatto che Jeff Tremaine, regista delle serie e dei film con Bam Margera, abbia diretto “The dirt”); occorre qualcosa che sia in linea con ciò che i Kiss sono.”

Alla domanda di quando è prevista l’uscita del biopic sui Kiss, Doc McGhee ha risposto: