Foo Fighters, ascolta il nuovo Ep a sorpresa (con una cover dei Jawbreaker)

La band di Dave Grohl ha condiviso nuovo materiale estratto dagli archivi dei Foo Fighters: ecco l’Ep “02050525”. La nuova pubblicazione del gruppo capitanato dal già batterista dei Nirvana offre ai suoi fan cover, rare versioni in studio, b-side e demo.

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming, il nuovo materiale della band comprende la versione dei Foo Fighters della canzone “I'm in love with a German film star” dei Passions del 1981 e una cover di “Kiss the bottle” dei Jawbreaker del 1992 - uno dei brani più amati della band di Blake Schwarzenbach. “02050525” presenta, inoltre, “FFL (Fat F--king lie)” dei Foo Fighters; una rara versione in studio di “Skin and bones” oltre alla demo di “DOA”. Queste tre canzoni sono state originariamente pubblicate con l’EP “Five songs and a cover”, una collezione b-side dell’album “In your honor” - disponibile esclusivamente solo sugli store Best Buy. La nuova pubblicazione si completa con “Spill”, in origine presentata come b-side del singolo “Best of you”.

Ascolta "02050525":