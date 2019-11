Lindemann, la band del cantante dei Rammstein: ecco il video di ‘Knebel’

In attesa del nuovo disco del duo tedesco-svedese, dal titolo “F & M” - atteso sui mercati per il prossimo 22 novembre - i Lindemann hanno condiviso una nuova anticipazione, pubblicando la canzone “Knebel”. Ecco il video - diretto da Zoran Bihac - nella sua versione censurata, che accompagna il singolo. La clip integrale - caratterizzata da scene molto forti - è stata trasmessa solo una volta sul sito Knebel.tv (che ora pare essere non disponibile) ma alcuni fan la hanno caricata in rete - come su Reddit, dove è disponibile a questo link.

L’ideale seguito del precedente “Skills in Pills” del 2015, è stato anticipato da Till Lindemann e da Peter Tägtgren con la pubblicazione dei singoli “Steh auf” e “Ich Weiss Es Nicht”.

Ecco la tracklist completa di “F & M”:

01. Steh Auf

02. Ich Weiß Es Nicht

03. Allesfresser

04. Blut

05. Knebel

06. Frau & Mann

07. Ach So Gern

08. Schlaf Ein

09. Gummi

10. Platz Eins

11. Wer Weiß Das Schon

Bonus tracks (solo special edition, 2LP e digitale)

12. Mathematik (original version)

13. Ach So Gern (pain version)